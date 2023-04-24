Система ПВО авианосца “Адмирал Кузнецов” в скором времени станет более эффективной и сможет сбивать любые цели на ближней дистанции. Военное судно будут защищать зенитные комплексы “Панцирь-М”. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на источники в Минобороны страны.

“Панцирь-М” заменят устаревшие ракетно-артиллерийские комплексы “Кортик”. На авианосце установлено 8 таких комплексов. Они могут поражать цели на расстоянии до 8 километров. Помимо этого за противовоздушную оборону корабля отвечает также несколько установок ЗРК “Кинжал”.

Это не единственное изменение, которому подвергнется “Адмирал Кузнецов” в ближайшее время. На борту судна появятся места для хранения, а также для подготовки управляемых крылатых ракет и бомб. Такие могут применять самолёты Су-33 или МиГ-29, которые состоят в авиазвене “Адмирала Кузнецова”.