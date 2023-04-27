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Журналист издания «Известия» Дмитрий Астрахань в своем материале сообщает, что на некоторых участках фронта на данный момент возникла пауза, связанная с погодными условиями. Однако на Донецком направлении активные боевые действия продолжаются несмотря ни на что.

Из-за обильных дождей земля превратилась в непроходимую грязь. Российские силы удерживают занятые позиции. Но украинская сторона продолжает анонсировать свое грядущее контрнаступление.

«Известия» показали работу артиллеристов 132-й бригады во время их будней на фронте. Офицер-артиллерист 1-го Донецкого корпуса с позывным Натаныч рассказал журналисту, что противник не принимает крупномасштабных действий, но периодически проводит разведку боем при помощи ДРГ. Активна также и украинская воздушная разведка. Натаныч подчеркнул, что ВСУ владеют достаточным количеством дронов, которые могут летать на любой высоте и в любую погоду. Поэтому российские бойцы применяют методы маскировки, чтобы их позиции не были обнаружены противником.

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