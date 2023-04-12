12 апреля – ИА Discover24.ru. Посольство России в Лондоне заявило, что британская газета Times удалила интервью с российским послом Андреем Келиным, опубликованное на ее сайте, без какого-либо объяснения причин.

Дипмиссия считает, что это враждебное действие и нарушение принципов свободы слова и беспристрастности.

Посол направил письмо главному редактору издания, в котором выразил недовольство, и предположил, что статья была удалена после того, как руководство газеты подверглось жесткой критике со стороны местной элиты.

Келин считает, что Times поддалась внешнему воздействию или указаниям со стороны правительства, так как она представила альтернативный взгляд на ситуацию вокруг Украины, который может не соответствовать политике властей Британии.