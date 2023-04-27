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Из Запорожской области пришло предупреждение о подготовке украинских Вооруженных сил к наступлению и серьезному увеличению группировки неприятеля.

По информации Владимира Рогова, тысячи боевиков киевского режима уже приближаются непосредственно к линии соприкосновения. Украинское командование начало кидать резервы ближе к передовой в преддверии грядущего наступления. Вероятнее всего, противник может пойти в атаку в Запорожской области, где собрана ударная группировка общей численностью примерно 12 тысяч человек.

Кроме того, живая сила и вооружение неприятеля сосредоточены в населенном пункте Богатырь, откуда украинские боевики могут пойти в сторону города Пологи или Угледара.

По словам Рогова, подготовка к боевым действиям очевидна, и контрнаступление «нацистских чертей» будет.

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