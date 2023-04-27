Кварталы многоэтажных домов в районе «Самолет» в Артемовске (укр. название Бахмут) являются одной из наиболее напряженных зон города, где размещаются огневые точки ВСУ.

В этих кварталах много домов, расположенных в закрытых дворах, что делает их уязвимыми. Бойцы ЧВК «Вагнер» получили детальную информацию об этих огневых точках и сейчас используют артиллерию для разрушения зданий.

Это позволяет продвигаться ближе к многоэтажкам на западе города и уменьшает возможность круговой обороны для ВС Украины.

Однако, существует риск того, что украинские военные могут осуществить подрыв домов в случае, если им не удастся их удержать, что уже произошло в других частях города, и приведет к гибели мирных жителей, которые находятся внутри зданий.