Российская разведка обнаружила крупное скопление украинских военных и западной боевой техники близ населенного пункта Каменское на Запорожском направлении. Для уничтожения противника было решено нанести удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Военные корреспонденты портала «Русская весна» опубликовали видеозапись атаки. На ней видны мощные взрывы, уничтожающие вражескую технику. Сообщается, что количество пораженных боевых машин сейчас неизвестно, но их точно было несколько десятков.

Помимо этого, РСЗО «Град» ликвидировали боевиков ВСУ, поразив пункт их временной дислокации.

Запорожскую область эксперты называют одной из наиболее вероятных целей украинского масштабного контрнаступления, которое может начаться в любой момент. Киев делает о нем противоречивые заявления, однако российские ВС готовы держать оборону, независимо от даты начала контратакующих действий противника.