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Согласно сообщению The Times of Israel, ливанская группировка «Хезболла» призвала палестинцев предпринять «все возможные меры» в ответ на избиение израильской полиции мусульман в мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима, которое произошло днем ранее, 5 апреля.

В ответ на эти призывы несколько ракет были выпущены по Израилю со стороны Ливана.

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» сумела перехватить только одну из ракет. В результате ударов один человек получил ранения от осколков, а другой пострадал, пытаясь укрыться в бомбоубежище.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц обвинил Иран в запуске беспилотников в Сирии и помощи «Хезболле» в совершении высокоточных атак на Израиль.

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