Киевское руководство для остановки кровопролития просто обязано согласиться на переговорный процесс для достижения мира и признать территории, отошедшие к РФ в результате голосования на референдумах, российскими. Только таким образом можно будет избежать эскалации конфликта и предотвратить международный кризис. Такое мнение выразил профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини в материале для Financial Times.

Эксперт уверен, что уже давно настал момент «для консенсусного пересмотра границ Украины». По его мнению, киевский режим на добровольной основе должен отказаться от притязаний на территории, отошедшие к Российской Федерации путем референдумов, ведь только в такой способ можно прекратить боевые действия и избежать дальнейшего кровопролития.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС и Штатах уже появилось много сторонников дипломатического урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул, что в случае провала планируемого украинским командованием контрнаступления, военная помощь Украине может быть перекрыта.