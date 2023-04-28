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Американский Институт изучения военных конфликтов (ISW) поведал о новой тактике ракетных ударов ВС РФ. Она учитывает увеличение количества средств ПВО в распоряжении украинской армии и призвана сбить с толку противовоздушную оборону.

Так, в ночь на 27 апреля ВС РФ атаковали Николаев четырьмя ракетами «Калибр». При этом каждый боезаряд летел к цели по собственной траектории. Ракеты были запущены на разной высоте, они маневрировали и использовали особенности рельефа. Именно это позволило поразить все намеченные цели.

Напомним, в ночь на 28 апреля ВС РФ вновь нанесли массированный ракетный удар. По всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги, о взрывах сообщают жители Киева, Днепропетровска, Кременчуга и целого ряда других городов.

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