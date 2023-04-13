Об ударе по оккупированным Киевом городам Орехов и Гуляйполе сообщил глава президентского офиса Украины Андрей Ермак. Он не стал уточнять, какие именно цели поражены, заявив лишь, что число пострадавших уточняется.

Можно предположить, что эту информацию ОП так и не озвучит, так как удары были нанесены по местам размещения украинских военнослужащих. Именно на линии Гуляйполе-Орехов командование ВСУ концентрирует серьезные силы, которые весной или уже летом пойдут в контрнаступление.

Известно также, что для атаки ВС РФ использовали истребители Су-35 с «умными» авиабомбами УФАБ-500Б. Эти боезаряды при своей огромной разрушительной мощи не перехватываются украинской ПВО, всегда достигая целей. Так, в Гуляйполе именно такая бомба разнесла станцию РЭБ, принадлежащую ВСУ.

Удары по Орехову и Гуляйполю будут продолжаться и в будущем, так как именно там Киев выстраивает глубоко эшелонированную оборону. Он рассчитывает, что ВС РФ не смогут прорвать данную линию в случае наступательной операции, но истребители с планирующими бомбами разрушают все планы ВСУ.