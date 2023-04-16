Беларусь заявила о готовности разместить на своей территории российское ядерное оружие, что всколыхнуло Запад. Целый ряд стран, курируемых Соединенными Штатами высказали традиционную «глубокую обеспокоенность» по поводу незаметного превращения РБ в одну из ядерных держав, пишет портал «Свободная пресса».

По словам обозревателя Сергея Ищенко, это заявление стало первым «паркетно-ядерным» ударом по США, однако следом за ним прилетел и второй. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин высказался в том духе, что Минск уже приступил к практической подготовке для размещения тактического ядерного оружия в своих шахтах. Также привел высказывание президента страны Александра Лукашенко «Мы хозяева на своей земле» и сообщил, что Белоруссия сможет задействовать ТЯО даже без санкции России.

Эксперт отметил, что здесь белорусский министр несколько переборщил, так как «красная кнопка» вряд ли будет отправлена в Минск вместе с ядерными ракетами. В это даже США особо не верят. В противном случае они бы подняли шум и начали вводить против РБ одни санкции за другими.

Впрочем, в любом случае Москва и Минск смогут дать отпор, если Литва, Польша или даже сами Соединенные Штаты вдруг решать напасть на Беларусь. И размещение тактического ядерного оружия на территории последней – это последнее предупреждение Вашингтону от РФ.