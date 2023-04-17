Российской певице Валерии исполнилось 55 лет 17 апреля, и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, довольно трогательно поздравил ее с юбилеем в сообщении в своем канале Телеграм.

Он опубликовал два фотоснимка своей жены, на которых она была одета в короткое черное платье с глубоким вырезом на груди, и на которых ее стройные ноги и красивая фигура привлекают внимание.

Пригожин рассказал, что испытывает счастье на протяжении двадцати лет, все это время он является спутником Валерии. Он обратился к ней с поздравлением и заявил, что для него нет женщин, которые могли бы быть прекраснее ее.

Продюсер назвал супругу дорогой и любимой девочкой и написал, что его сердце навсегда принадлежит только ей.