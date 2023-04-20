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В марте 1943 года фашистская Германия готовилась к наступлению на Курском направлении по приказу Адольфа Гитлера. Она намеревалась начать операцию с громким названием «Цитадель» сразу после улучшения погодных условий, а затем несколько раз ее переносила. Чем закончилась для фашистов Курская битва, все прекрасно знают, рассказал немецкий военный эксперт Иоганн Альтхаус.

Он пояснил, что украинская армия в настоящий момент действует точно также. Ее контрнаступление еще даже не обрело громкого названия, но все остальные действия, включая ожидания погоды и переносы контратакующих действий такие же, как и у вермахта.

Именно отказ от эффекта неожиданности стал причиной поражения фашистских войск под Курском. Красная армия успела выстроить восемь линий обороны, в которых противник безнадежно увяз. То же самое ожидает и ВСУ, уверен аналитик.

«Может быть, родина президента Владимира Зеленского умышленно создаёт впечатление, будто она следует неудачной тактике вермахта в 1943 году? Такой “финт” с украинской стороны был бы очень многообещающим ходом», – отметил он.

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