Клэйтон Моррис, тв-ведущий США, считает, что в 2023 году экономики стран БРИКС опередят экономики G7 по темпам своего роста.

Благодаря низкой инфляции и серьезному росту ВВП, союз таких стран, как Россия, Бразилия, Китай, Индия и Южная Африка, превзойдет по всем показателям Соединенные Штаты Америки и Европу. Это станет переломным моментом во всей мировой истории.

Напомним, что БРИКС была сформирована в 2006 году. Тогда четыре страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай – обсудили вопросы своего сотрудничества. Несколько лет спустя, в 2010 году, к альянсу примкнула Южная Африка. С того момента эти страны ведут активное взаимодействие.

На данный момент страны БРИКС проводят работу над формированием собственной банковской системы.