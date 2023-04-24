Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) очень возмутились сюжетом, опубликованным международным агентством новостей Reuters. Журналисты взяли интервью у украинского боевика с позывным «Адольф». Об этом сообщает РИА Новости.

Примечательно, что видеоролик был опубликован сразу после дня рождения Адольфа Гитлера. Reuters сняло сюжет с тренировочной базы ВСУ в Харьковской области. Новобранец с позывным «Адольф» рассказал об обучении украинских мобилизованных.

Аудитория была возмущена тем, что журналисты решили выбрать своим респондентом военнослужащего, чей позывной ассоциируется с нацизмом. Пользователь под ником @ernie_fc написал, что, по всей вероятности, журналисты целенаправленно взяли интервью у солдата с нацистским псевдонимом.

Другой пользователь сыронизировал, написав в своем комментарии, что, скорее всего, украинский солдат мог выбрать себе позывной в честь Адольфа Сакса, изобретателя саксофона, так как является поклонником джазовой музыки. Еще один комментатор написал, что «он случайно выбрал себе имя Адольф». Пользователь @TradNorm решил пошутить, отметив, что Адольф – это распространенное украинское имя.