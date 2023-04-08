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8 апреля – ИА Discover24.ru. Известная провидица из Индии по имени Арчена Нагабушанам, за консультацией которой в очередь становятся известный голливудские звезды и политики со всего мира, сделала очередной прогноз возможных будущих событий в России и мире в эфире телеканала «Россия 1».

Индийская предсказательница всегда с любовью относилась к России и нашему народу. По ее словам, в нашей стране таится невероятная сила и энергетика. Поэтому Россия имеет огромный потенциал стать мировым лидером во многих областях. Однако, по мнению Нагабушанам, такое положение дел не устраивает другие страны, которые будут пытаться всячески помешать становлению России.

Уже в 2026 году в мире выявят новый опасный вирус не природного, а искусственного происхождения. Индийская провидица считает, что новую болезнь создадут итальянские ученые в одной из секретных лабораторий США под руководством американских спецслужб. При этом новый вирус будет специально создан для заражения русского населения.

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