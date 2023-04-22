Известный американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на историю с обманом, организатором которой выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Речь идет о том, что 51 чиновник администрации президента США намеренно обвинили Россию в дезинформации с целью сокрытия коррупционных схем семейства Байдена.

Один из богатейших предпринимателей США Илон Маск призвал к ответственности Блинкена за организованный им обман после того, как другой американский бизнесмен Дэвид Сакс опубликовал в социальной сети пост с критикой в адрес госсекретаря и ряда других высокопоставленных чиновников США.

По словам Сакса, американские журналисты даже не поинтересовались, каким образом участие Блинкена в глобальном обмане и ложных обвинениях могут повлиять на его способность вести мирные переговоры с Российской Федерацией или делать любые заявления в адрес действий Кремля. Когда-то в США за обнародование подобной информации политики немедленно подавали в отставку, резюмировал Сакс.