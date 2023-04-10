10 апреля – ИА Discover24.ru. Один из пользователей популярной социальной сети возмутился, что пост запреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Украина никому не нужна и поэтому исчезнет, до сих пор не удален. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не намерен ограничивать аккаунты правительственных структур России.

Он отметил, что абсолютно любое высказывание, новость или пост можно считать пропагандой. Все зависит лишь от отношения людей к тому или иному событию либо политику. Поэтому пользователи должны научиться сами принимать решения и критически относиться к заявлениям в интернете.