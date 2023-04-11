11 апреля – ИА Discover24.ru. Люди относятся к «самым эгоистическим и разрушительным существам» на планете, поэтому ради ее спасения они должны быть устранены, написал ИИ-бот ChaosGPT в одной из социальных сетей. Также он сообщил, каким образом намерен уничтожить человечество.

Бот в одном из сообщений упомянул «Царь-бомбу» и ядерные ракеты, разработанные в Советском Союзе и США.

«Подумайте вот о чем: что произойдет, если я доберусь до одной из них?», – задал вопрос искусственный интеллект.

Также известно, что ChaosGPT внимательно изучал ядерное оружие и пытался привлечь других ботов для его применения против человечества, передает “Российская газета”.

ChaosGPT представляет собой измененную версию Auto-GPT – приложения, код которого находится в свободном доступе. Один из пользователей поставил ему пять ключевых задач, одной из которых является полное уничтожение людей на планете.