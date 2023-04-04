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Российское командование изменило тактику атаки позиций украинских объектов на передовой. Для этого пилоты истребителей Су-34 и Су-35 используют управляемые авиабомбы. Такое заявление было сделано официальным спикером военно-воздушных сил Украины Юрием Игнатом.

Полковник Игнат сообщил, что ВКС России применяют порядка 20 управляемых авиабомб по всей линии соприкосновения в сутки. Он подчеркнул, что планирующие бомбы сбрасываются пилотами российских истребителей Су-34 и Су-35, находящимися вне зоны досягаемости украинских систем противовоздушной обороны. «На эту угрозу необходимо оперативно реагировать, однако на данное изменение тактики пока ответить нечем», – подчеркнул спикер.

Управляемые авиационные бомбы (планеры) могут пролететь десятки километров и точно поразить заданные цели на передовой и в ближнем тылу украинской стороны. Пилоты истребителей могут не входить в зону поражения украинских средств ПВО и ликвидировать объекты противника на расстоянии 70 км от цели.

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