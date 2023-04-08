8 апреля – ИА Discover24.ru. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что новый вид авиабомб, произведенный Россией нечем сбивать украинской ПВО. Он отметил, что недавно министр обороны ВС России Сергей Шойгу осуществил визит на производство, где производятся 1.5-тоннные авиабомбы.

По мнению Игната, по всей вероятности данное вооружение может иметь навигацию GPS и оснащаться крыльями. Он подчеркнул, что противостоять таким бомбам могут такие системы, как Patriot и Samp-t. Игнат подчеркнул, что оптимальный вариант – это современные истребители F-16, способные сражаться с российской авиацией на дальних подступах.

Спикер ВС ВСУ также отметил, что такие авиабомбы запускаются с дистанции от пятидесяти километров по линии боевого соприкосновения или по государственной границе. И на данный момент Украине нечем противостоять такому виду вооружения и «нечем доставать запускающие их самолеты».