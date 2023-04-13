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Бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский прокомментировал сложившуюся ситуацию на Украине в своем канале Телеграм.

Он отметил, что у украинских Вооруженных сил есть проблемы, но они все же способны начать давно обещанное наступление. По его словам, командованию сил РФ приходится угадывать, где будет нанесен главный удар неприятеля, выделяя четыре самых вероятных направления. Одним из них являются российские города Курск и Белгород.

Ходаковский также отметил повышенную мотивацию населения Украины и успешно налаженный процесс мобилизации.

Он призывает Россию проявлять выдержку и терпение, если она хочет победить в конфликте. Его он описывает как «Отечественную войну, начало которой положено давно», а спецоперацию Ходаковский назвал скальпелем, который был необходим, чтобы «вскрыть гнойник».

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