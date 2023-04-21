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В среде нездоровой атмосферы честная реакция является «признаком здоровья» государственной системы. Такое заявление сделал в своем Телеграм-канале бывший командир батальона «Восток» народной милиции ДНР Александр Ходаковский, комментируя вчерашний взрыв в центре Белгорода.

Бывший комбат написал, что он всегда восхищался теми людьми, которые не забыли, что такое настоящая офицерская честь. Поэтому, когда военнослужащие противовоздушной обороны Южной Кореи извинились публично перед населением своей страны за то, что пропустили на территорию своей страны несколько дронов из Северной Кореи, то Ходаковский мысленно аплодировал этим людям.

По его словам, подобное чувство он испытал после того, как Минобороны Российской Федерации взяло ответственность за взрыв в Белгороде на себя. Ходаковский подчеркнул, что после такой официальной реакции «Минобороны резко выросло в его глазах». Данное поведение российского военного руководства свидетельствует о «признаке здоровья системы в целом в нездоровой атмосфере».

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