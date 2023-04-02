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Бывшие сотрудники украинской Госавтоинспекции, которые остались на освобожденных Россией территориях и пошли на службу в ВС РФ, сумели отразить атаку ВСУ. Также они спасли морского пехотинца, получившего тяжелые ранения, рассказал замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

Бывший командир батальона «Восток» отметил, что экс-полицейских Украины было всего двое, однако они приняли на себя главный удар ВСУ и стойко держались, отражая атаку противника. Мало того, им удалось вынудить боевиков украинской армии отступить. После этого бойцы эвакуировали раненого морпеха в безопасное место.

По словам Ходаковского, бывшие полицейские не захотели уходить вместе с группой отступающих украинских войск. Они остались на освобожденной территории и сейчас участвуют в боевых действиях на стороне российской армии.

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