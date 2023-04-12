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12 апреля – ИА Discover24.ru. Военнослужащие американских подразделений, дислоцированные на территории Румынии и Польши получили инструкции не атаковать российскую армию первыми. Об этом написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack.

Как следует из опубликованного им материала, в настоящий момент американские солдаты 82-й бригады воздушно-десантной дивизии принимают активное участие в учениях на территории военной базы в Польше недалеко от границы с Украиной. При этом в прошлом году Вашингтон решил отправить в Румынию еще и бойцов своей 101-й воздушно-десантной дивизии. При этом, по словам Херша, американские бойцы получили инструкции не атаковать российские войска первыми.

По данным американского журналиста, общая численность американских солдат двух бригад в Польше и Румынии может составлять порядка 20 тысяч человек. По информации неназванного высокопоставленного лица разведки США, на которого ссылается Херш, администрация Байдена «понятия не имеет, что происходит в этих воинских формированиях». Также по словам журналиста, Белый дом не предоставил никакой внятной причины размещения своих бригад в Европе. Поэтому Херш делает вывод, что в настоящий момент в Вашингтоне не просто «плохое руководство, а его вообще нет».

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