Утечка секретных документов Пентагона продемонстрировала всему миру, что США следят за своими «партнерами» на Украине и контролируют каждое их действие. Подобные шаги в будущем могут подорвать доверие к Вашингтону, считает политолог Хельга Цепп-Ларуш, основавшая международный Шиллеровский институт.

Она пояснила, что жесткий контроль действий Киева доказывает, что США ведут против России «прокси-войну», используя украинских солдат в качестве расходного материала. Подтверждает это и информация о реальном положении дел в ВСУ, которая всплыла в секретных документах. Выяснилось, что США, которые постоянно твердили о возможностях украинской армии одержать победу, просто врали, принося украинцев в жертву собственным интересам.

Эксперт, слова которой приводит агентство ТАСС, отметила, что на репутации Вашингтона негативно отразиться и тот факт, что документы «гуляли» по Сети с января, а утечка была обнаружена только в апреле.

Раскритиковала Цепп-Ларуш и другие действия Соединенных Штатов. Она заявила, что ни попытки использовать доллар в качестве оружия против РФ, ни санкции не принесли желаемых результатов. Также Вашингтон проиграл информационную войну, так как доверия к его данным о конфликте на Украине уже нет.