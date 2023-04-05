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Информация об операции психологического воздействия, проводимой командой Зеленского в ответ на доклад ООН о пытках украинскими ВС российских военнослужащих, появилась в сети. Согласно сообщению хакера «Джокер ДНР», ответственным за ее проведение назначен старший лейтенант Максим Швец, офицер ПсО группы отдела разведки ОТГ «Сумы». Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Как утверждает источник, в марте в Сумской области начали возводить копии боевых позиций, а затем этого туда привезут тела убитых украинских солдат. Позиции ВСУ и трупы украинских боевиков предварительно будут обработаны боевым отравляющим веществом, а затем на место прибудет иностранная комиссия, которая должна подтвердить применение российскими войсками химоружия.

В рамках операции также будут распространяться постановочные материалы радиоперехватов, на которых будто бы российские военные ведут разговор о поставках химических боеприпасов для установок БМ-21 Град.

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