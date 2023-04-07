Издание Haber7 обвинило США в том, что они пытаются привлечь к власти в Турции политиков, задача которых будет состоять в том, чтобы втянуть Россию и Турцию в конфликт в Сирии по аналогии с украинским.

По информации издания, Вашингтон хочет заставить Турцию взять на себя роль Зеленского в том случае, если оппозиционная коалиция «Стола семи» выиграет на выборах. Как доказательство того, что оппозиция может выступить против России, в публикации приведены заявления кандидата в президенты Турции от оппозиции о необходимости поддержки Киева в сегодняшнем конфликте.

Кроме того, в статье говорится о поддержке со стороны оппозиции вступления Украины в НАТО и борьбу с экспансионизмом со стороны России.

Таким образом, Штаты стремятся столкнуть Турцию и Россию в Сирии, такие действия могут привести к конфликту, подобному украинскому.