Соединенные Штаты хотят втянуть Турцию в конфликт с Россией, однако они понимают, что склонить к этому действующего президента Эрдогана не получится. Поэтому Вашингтон тесно контактирует с оппозиционными силами и намеревается привести к власти в стране «второго Зеленского», пишет обозреватель турецкого портала Haber7 Озгюр Байрак.

Он напоминает, что в этом году в Турции планируются проведение президентских выборов, на которых Эрдоган имеет хорошие шансы на победу. Но США это не устраивает. Они намерены повторить то же самое, что проделали на Украине. То есть, поставить у руля своего человека, который затем будет противостоять России.

Именно для этого Вашингтон уже нашел политика-актера в рядах оппозиционных сил. Сейчас он ведет переговоры с противниками действующей власти, но пока никаких существенных результатов достичь не удается.