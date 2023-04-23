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Российские ВС используют новую тактику использования дронов-камикадзе «Герань-2» для ударов по военным объектам ВСУ. Если раньше главной их целью была энергетическая инфраструктура, то сейчас барражирующие боеприпасы отслеживают местонахождение средств ПВО, заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Она пояснила, что сперва три или четыре дрона устанавливают точное расположение радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов. После этого осуществляется массированная атака по их позициям. Также БПЛА вскрывают пункты временного размещения техники и личного состава, готовящихся к контрнаступлению и наносят удары по ним.

При этом ВС РФ задействует меньше беспилотных аппаратов чем зимой. По энергетическим объектам обычно прилетало 20-25 дронов, а сейчас используется не более 15-17.

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