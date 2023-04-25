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Как сообщает в своем материале «Свободная пресса», несколько дней назад на украинских ресурсах появилась инсайдерская информация из украинского Генштаба о якобы успешной высадке десанта ВСУ в районе поселка Дача, расположенного недалеко от Алешек.

При этом аналитики американского Института изучения военных конфликтов (ISW) 24 апреля опубликовали сообщение с информацией о захвате украинским десантом большого плацдарма на левом берегу Днепра. Причем аналитики из США в своем отчете ссылались на данные российских ресурсов, которые бездумно опубликовали информацию с украинских источников.

Руководитель пресс-центра Сил обороны ОК «Юг» ВСУ Наталия Гуменюк, выступая в эфире украинского телевидения, заявила, что огласка данных о проведении десантных операций подразделениями украинской армии идет во вред ВСУ. Также она добавила, что всем необходимо набраться терпения и соблюдать режим информационной тишины, а в первую очередь это касается «лучших» студентов Института изучения военных конфликтов (ISW).

В действительности же любая попытка высадить десант на заболоченной местности на левом берегу Днепра заканчивается для ВСУ плачевно. Российский военкор Александр Коц сообщил, что пообщался с военнослужащими на данном направлении. По его словам, никакого постоянного присутствия ВСУ на левом берегу нет, периодически могут заходить небольшие ДРГ в дачные поселки, но их сразу же накрывают огнем артиллерии.

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