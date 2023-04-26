Пока все ждут контрнаступления ВСУ, оно идет «тихонечко» и «маленькими шагами», заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. Она выступила в телемарафоне, который на Украине идет по всем каналам с 24 февраля прошлого года.

По словам Гуменюк, командование ВСУ отлично понимает, что масштабные контратакующие действия не приведут ни к чему хорошему, так как «адекватно оценивает» мощь и военный потенциал ВС РФ. Поэтому контрнаступление ведется скрыто и небольшими шагами, которые якобы позволяют сводить преимущество российских войск к минимуму, передает портал «Русская весна».

Напомним, ранее примерно то же самое заявляла замминистра обороны Анна Маляр. Она сообщала, что в Артемовске, Авдеевке, Угледаре и Марьинке уже наблюдаются «элементы контрнаступления ВСУ.