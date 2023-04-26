Любовь Фролова, занимающая пост главы управления внутренней политики Липецкой области, объяснила гардероб российского губернатора Игоря Артамонова общей стоимостью в 959 тысяч рублей. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

По ее словам, столь дорогостоящий гардероб российский чиновник смог оплатить с доходов от ценных бумаг. Фролова отметила, что согласно декларации Артамонова, за 2021 год общий доход российского губернатора Липецкой области составил 51,7 миллиона рублей. При этом доходы на посту губернатора составили всего 2,7 миллиона рублей, тогда как доходы от ценных бумаг – 48,9 миллионов рублей.

Российская чиновница также добавила, что Игорь Артамонов никогда не скрывал, что он «очень обеспеченный человек». До 2017 года он работал в Сбербанке. При этом его доход от работы в российском банке, согласно декларации, составил 131 миллион рублей.

Напомним, что Артамонов появился на публике в пальто от люксового бренда Stefano Ricci стоимостью 3800 долларов или 318 тысяч рублей и кепке бренда Zegna стоимостью 39 тысяч рублей.