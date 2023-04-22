Ранним утром 22 апреля ВСУ нанесли почти 20 ударов по Рыльскому району Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Кроме того, отсутствуют разрушения в населенных пунктах области. Однако повреждения получили линии электропередач, из-за чего три населенных пункта остались без света.

По словам губернатора Курской области, подача электричества прекращена в села Новоивановка и Локоть, а также в деревню Обеста.

Экстренные службы в готовности к выезду на место аварии. Однако ремонт линий электроснабжения они начнут только тогда, когда исчезнет опасность новых обстрелов.

В субботу ВСУ также задействовали 155-миллиметровые артиллерийские установки для ударов по Куйбышевскому району Донецка.