Украинские боевики предприняли очередную попытку проникнуть на территорию Российской Федерации со стороны государственной границы в Брянской области. Однако пограничники Федеральной Службы Безопасности предотвратили попытку украинской диверсионной группы пробраться на территорию страны.

По словам главы Брянской области Александра Богомаза, российские силовики выявили членов украинской диверсионно-разведывательной группы, которая ориентировочно состояла из 20 боевиков, недалеко от государственной границы. Украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию России в районе села Случовск, расположенного в Погарском районе.

Губернатор региона заявил, что после обнаружения диверсантов военнослужащие подразделений российской армии совместно с пограничниками нанесли противнику огневое поражение.

Напомним, что на фронте в зоне проведения специальной военной операции боевики украинской армии попытались провести свою контратаку в окрестностях населенного пункта Водяное, расположенного в Донецкой Народной Республике.