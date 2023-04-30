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Обозреватель британского издания Guardian Миранда Брайант в своем материале пишет, что беженки в Британии вынуждены предоставлять интимные услуги в виде оплаты за проживание.

По мнению британской журналистки, предоставление услуг интимного плана в обмен на проживание является серьезной проблемой, сформировавшейся в британском обществе.

По словам Брайант, женщинам в Великобритании приходится соглашаться на секс, чтобы «хоть как-то свести концы с концами». Иначе беженки вынуждены будут жить на улице, резюмировала в своем материале журналистка.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман объявила о работе над законопроектом, который будет направлен на борьбу с арендодателями, принуждающими беженок оплачивать свое проживание интимными услугами.

По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, российские дипломаты получают многочисленные обращения от украинских беженок, проживающих на территории Европейского союза. В основном беженки просят помочь им с возвращением детей.

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