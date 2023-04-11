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12 апреля – ИА Discover24.ru. На территории Украины в феврале-марте этого года находились представители сил специального назначения из стран НАТО. Это небольшой контингент – всего около 100 человек. Об этом пишет издание Guardian – передаёт РИА “Новости”.

Данные о числе спецназовцев упоминаются в слитых недавно в Сеть секретных документах службы разведки США и Пентагона. В числе прочего там называется и число военнослужащих сил спецназначения НАТО, которые находились на Украине в феврале-марте 2023 года. Из 97 спецназовцев 50 были британцами. Для сравнения: от США было 14 военных, от Франции – 15-ть.

Об утечке секретных документов стало известно в конце прошлой недели. В них, в частности, отражена работа стран Запада по укреплению ВСУ. Ущерб от просочившихся в Интернет документов оценивается как значительный. Сейчас в Пентагоне проводится расследование, как секретная информация попала в Сеть. Не исключаются как человеческий фактор, так и намеренный вред национальной безопасности США.

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