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Грузинский наемник вместо зоны боевых действий попал на «индивидуальный концерт», который специально для него организовали бойцы ЧВК «Вагнера». Они своевременно перехватили направляющегося в расположение ВСУ «солдата удачи» и сняли его на видео.

Они прокомментировали, что на кадрах показана незавидная судьба боевиков, которые добровольно направляются участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

Также сообщается, что под великолепную музыку «солдат удачи» из Грузии «расслабился и уснул».

Напомним, что в ходе боев за Артемовск киевскому режиму помогают не только грузинские, но и польские наемники. Последние в своем желании выделиться из остальных носят форму черного цвета.

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