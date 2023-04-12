12 апреля – ИА Discover24.ru. Согласно публикации журналиста Уильяма Наттрасса в издании The Spectator, Чехия разрешила отправлять граждан за решетку на законодательном уровне, если они высказывают одобрение проведения спецоперации на территории Украины.

По словам журналиста, в настоящее время власти Чехии стали лидером в сфере уголовного преследования несогласных с военной и политической поддержкой Запада украинских националистов.

Несогласные с такой политикой могут оказаться за решеткой, как, например, молодой чех, который был отправлен в тюрьму на шесть месяцев за ношение логотипа «Z» и эмблем российских штурмовых отрядов на своей одежде.

По данным проведенных соцопросов почти половина граждан Чехии придерживаются пророссийских взглядов, при этом власти заявляют об уважении инакомыслия на фоне репрессивной политики против тех, кто не согласен с поддержкой Киева.