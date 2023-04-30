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Всем известно, что размер будущих пенсионных начислений зависит от стажа, индивидуальных коэффициентов и ряда других факторов. Выход на пенсию для каждого россиянина сопровождается страхом, что размер выплат будет слишком мал для нормальной жизни. Поэтому каждый желает получить максимальный объем пенсионных выплат.

Один из точных способов увеличить свою будущую пенсию – пополнение индивидуального пенсионного счета из личных средств. Таким способом, можно значительно увеличить свой будущий пенсионный капитал. И тогда в будущем размер пенсии будет значительно выше.

Еще один из способов – это продолжение работы по достижению пенсионного возраста. Однако такой вариант подойдет не всем. Также стоит помнить, что долгие перерывы во время смены мест работы негативно скажутся на пенсионном стаже.

Любой гражданин России имеет право обратиться в СФР для уточнения своих пенсионных прав. Бывают случаи, когда в пенсионную базу вносятся некорректные данные из-за которых размер пенсии меньше, нежели он должен быть.

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