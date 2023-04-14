Соединенные Штаты оценивают потребности ВСУ и передают ей только ту военную помощь, которая им соответствует, заявил врио помощника главы Госдепа Дерек Хоган.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, по каким причинам Вашингтон не удовлетворяет просьбы Киева в поставках ракет ATACMS с дальностью в 300 километров и истребителей F-16.

Хоган пояснил, что оценкой потребностей ВСУ занимаются эксперты Пентагона. Сейчас они видят, что Киеву не нужны вышеупомянутые виды вооружений, поэтому их поставки не осуществляются. Также он отметил, что Соединенные Штаты постоянно находятся с Украиной в тесном контакте, ведет переговоры как с президентом и другими представителями власти, так и с командованием украинской армии.