Украинский инженер Сергей Гордеев представил свое изобретение – велосипед с квадратными колесами. Он сообщил, что эта техническая новинка символизирует Украину в период с 1991 года.

Инженер пояснил, что ездить на таком велосипеде можно, однако он существенно уступает традиционным байкам и требует значительных усилий. Именно поэтому он сравнил изобретение с Украиной. Которая вроде бы и способна двигаться вперед, но делает это настолько медленно, что ездоки могут умереть от усталости, приводит слова конструктора телеканал «360».

«Проблема в том, что этот ездок — весь украинский народ. А вот тем, кто этот велосипед придумал, живётся неплохо. У них средства передвижения с колёсами круглыми, при этом с моторами», – добавил Гордеев.

Также он отметил, что когда любой житель Украины, являющийся уже опытным ездоком на велосипеде с квадратными колесами, пересаживается на обычный удобный и быстрый байк, он тут же начинает обвинять Россию, которая специально придумала что-то новое для эксплуатации бедных украинцев.