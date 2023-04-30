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Украинский инженер Сергей Гордеев представил свое изобретение – велосипед с квадратными колесами. Он сообщил, что эта техническая новинка символизирует Украину в период с 1991 года.

Инженер пояснил, что ездить на таком велосипеде можно, однако он существенно уступает традиционным байкам и требует значительных усилий. Именно поэтому он сравнил изобретение с Украиной. Которая вроде бы и способна двигаться вперед, но делает это настолько медленно, что ездоки могут умереть от усталости, приводит слова конструктора телеканал «360».

«Проблема в том, что этот ездок — весь украинский народ. А вот тем, кто этот велосипед придумал, живётся неплохо. У них средства передвижения с колёсами круглыми, при этом с моторами», – добавил Гордеев.

Также он отметил, что когда любой житель Украины, являющийся уже опытным ездоком на велосипеде с квадратными колесами, пересаживается на обычный удобный и быстрый байк, он тут же начинает обвинять Россию, которая специально придумала что-то новое для эксплуатации бедных украинцев.

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