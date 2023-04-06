Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что Вооруженные силы Украины пока еще не отступили из города Артемовск, а организовали оборону внутри него.

Он выразил мнение о возможности наступления российских сил после того, как украинские войска покинут город, и заявил, что Россия полностью выдворит всех украинских военнослужащих.

При этом он отметил, что украинская армия после отступления займет оборону в другом районе, поэтому наступление в данный момент не планируется.

Он также подчеркнул необходимость решения нескольких важных вопросов для позитивной динамики, включая защищенность флангов и организацию командования. Сообщение об этом опубликовало агентство «Конкорд» в социальной сети ВКонтакте.