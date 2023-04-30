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Спикер парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке контрнаступления на полуостров. Он заявил, что все подобные попытки будут жестко пресекаться российскими ВС, передает РИА Новости.

«Ни один нацистский украинский сапог не сможет ступить за землю Крыма», – заявил Константинов.

Он отметил, что главную роль в планах Украины играет «коллективный Запад». Киев для него является шутами и клоунами, на которых потом США и НАТО спишут все неудачи.

Также Константинов заявил, что ВСУ без команды от Запада не пойдут в контрнаступление. Однако Крыму все же не стоит расслабляться из-за устраиваемых боевиками диверсий.

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