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10 апреля – ИА Discover24.ru. В Офисе президента Украины подтвердили обмен военнопленными, сообщив, что 100 боевиков вернулись домой. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что среди них представители Национальной гвардии, пограничной службы, моряки и военнослужащие ВСУ.

Минобороны РФ ранее объявило, что 106 пленных российских бойцов также вернулись домой в рамках очередного обмена с украинской стороной. Благодаря этому их удалось спасти от той смертельной опасности, которая поджидала военнослужащих на подконтрольной Киеву территории.

Напомним, что это уже не первый обмен пленными между Россией и Украиной, но один из самых крупных. Специальная военная операция продолжается, основные бои сейчас проходят в Артемовске и Авдеевке, а также в Марьинке, где российские ВС создали все условия для окружения противника.

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