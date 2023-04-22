Соединенные Штаты предпринимают попытки создать у границ Турции террористической государство. Анкара организует военные операции, чтобы препятствовать этому, но пока в силе остается «фактор США», ничего изменить точно не получится, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Соединенные Штаты уже четыре десятилетия пытаются дестабилизировать регион созданием террористического государства. Турцию подобное соседство совершенно не устраивает, поэтому она не прекращает бороться против таких попыток. Но 86 террористов все еще продолжают действовать в горных районах на севере Ирака.

Сойлу ранее призывал не переоценивать Евросоюз. Он отмечал, что лидеры европейских государств неоднократно себя дискредитировали, они действуют по указке Соединенных Штатов, являясь их марионетками. Также министр внутренних дел Турции заявлял, что США стали объектом ненависти для всего мира.