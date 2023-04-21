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Запад предоставил необходимое оборудование и возможности для профессионального обучения личного состава девяти бронетанковых бригад вооруженных сил Украины в течение последних нескольких месяцев. Такое заявление перед началом очередной встречи контактной группы по ситуации на Украине, проходящей на военной базе «Рамштайн», сделал глава оборонного ведомства США Ллойд Остин.

Напомним, что «секретные документы» Пентагона, попавшие в Сеть, также содержат данные о девяти подготовленных бригадах ВСУ на Западе. При этом украинское командование должно было провести подготовку личного состава еще трех бронетанковых бригад на территории Украины.

Впрочем, ряд экспертов уже скептически отнеслись к качеству подготовки данных бойцов, поскольку за период в пять недель невозможно подготовить хорошего командира сложной боевой машины западного производства. Подтверждением данных заявлений служит информация о недавнем инциденте с танком Leopard, произошедшая с украинским экипажем на одном из западных полигонов.

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