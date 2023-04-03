ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ответил на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова по «деоккупации полуострова». Напомнил, украинский политик озвучил «план из 12 шагов», который якобы поможет Киеву восстановить контроль над регионом.

По словам Константинова, Крым находится под защитой России и никто не намерен впускать на полуостров бесноватых политиков, творящих свой националистический шабаш на обломках бывшей Украины. После завершения СВО Данилова и всех авторов «плана деоккупации» ожидает психиатрическая клиника.

Напомним, одним из пунктов «плана», озвученного Даниловым, является «переименование Севастополя» в «объект №6». Глава СНБО заявил, что в будущем город получит новое название, которое не будет связывать его со славой русского флота.

Вам может понравиться

Начальник управления Генштаба РФ Цимлянский сообщил, что призывников не будут направлять в зону СВО

Как сообщает издание «Свободная пресса» со ссылкой на заявление начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российской армии контр-адмирала Владимира Цимлянского, никто из военнослужащих весеннего призыва не будет направлен для прохождения срочной

РВ: Солдат ВСУ пожаловался западным СМИ на ад в Бахмуте

Украина платит слишком высокую цену за бессмысленное удержание Бахмута. Нет ни единой причины продолжать сопротивление при таком огромном количестве потерь, заявил 26-летний военнослужащий ВСУ испанскому изданию Pais. Назвавшийся Геннадием боевик

«РВ»: Российский танк на полном ходу захватил опорный пункт ВСУ под Кременной

30 марта бойцы группировки войск «Отважные» на танке на полном ходу влетели в опорный пункт противника. Это стало столь серьезной неожиданностью для боевиков ВСУ, что они практически без сопротивления сдали