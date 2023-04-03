Спикер парламента Крыма Владимир Константинов ответил на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова по «деоккупации полуострова». Напомнил, украинский политик озвучил «план из 12 шагов», который якобы поможет Киеву восстановить контроль над регионом.

По словам Константинова, Крым находится под защитой России и никто не намерен впускать на полуостров бесноватых политиков, творящих свой националистический шабаш на обломках бывшей Украины. После завершения СВО Данилова и всех авторов «плана деоккупации» ожидает психиатрическая клиника.

Напомним, одним из пунктов «плана», озвученного Даниловым, является «переименование Севастополя» в «объект №6». Глава СНБО заявил, что в будущем город получит новое название, которое не будет связывать его со славой русского флота.