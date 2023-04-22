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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал командование ВСУ дать военнослужащим украинской армии еще пожить и прекратить бросать их в бой на верную смерть. Он отметил, что в Константиновке и Часовом Яре боевики самовольно оставляют позиции, передает портал Ura.ru.

Ситуация в этих населенных пунктах, расположенных неподалеку от Артемовска, близка к серьезному бунту. Военнослужащие просто встают и уходят, оставляя оружие на позициях.

Напомним, ранее штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» ВСУ, соединяющую Часов Яр и населенный пункт Хромово рядом с Артемовском. Они выбили боевиков с позиций и в настоящий момент продолжают расширять плацдарм для дальнейшего продвижения.

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