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Принципиально иная конструкция корпуса является одним из главных преимуществ российского танка “Армата” (Т-14) над боевыми машинами западного образца. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с изданием News.ru.

Военный эксперт уточнил: в “Армате” экипаж танка размещён исключительно в бронекапсуле – в башне танка никого нет, “она необитаема”. Это принципиальное отличие от танков Abrams, Leopard или Challenger значительно повышает эффективность защиты экипажа “Арматы”. Ещё одно ключевое отличие – меньший вес Т-14 по сравнению с западными машинами того же класса. По словам Липового, это в значительной степени влияет на проходимость российского танка.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что в зоне СВО задействованы танки “Армата”. Пока они не участвуют в прямых штурмах. Их использование в настоящее время ограничивается тем, что они со стационарных позиций уничтожают укрепления украинской армии.

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